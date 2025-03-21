В Кремле объяснили, чего стоит слово Зеленского

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ВС РФ воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре Украины на основе заключенной между Москвой и Вашингтоном договоренности. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили, чего стоит слово Зеленского
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При этом все могут видеть, насколько можно доверять слову главы киевского режима Владимира Зеленского. Ровно об этом Россия неоднократно предупреждала «наших собеседников», пояснил пресс-секретарь президента РФ.

«Приказ верховного главнокомандующего действует, РФ воздерживается от ударов на основе той договоренности между Россией и США», — подчеркнул Песков.

Ранее специалисты зафиксировали превышение предельной допустимой концентрации бензола и диметилбензола в воздухе в районе жилой застройки около горящей нефтебазы в Кавказском районе Кубани. Она загорелась в ночь на 19 марта после падения обломков беспилотника ВСУ.

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