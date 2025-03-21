ВС РФ воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре Украины на основе заключенной между Москвой и Вашингтоном договоренности. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом все могут видеть, насколько можно доверять слову главы киевского режима Владимира Зеленского. Ровно об этом Россия неоднократно предупреждала «наших собеседников», пояснил пресс-секретарь президента РФ.

«Приказ верховного главнокомандующего действует, РФ воздерживается от ударов на основе той договоренности между Россией и США», — подчеркнул Песков.

Ранее специалисты зафиксировали превышение предельной допустимой концентрации бензола и диметилбензола в воздухе в районе жилой застройки около горящей нефтебазы в Кавказском районе Кубани. Она загорелась в ночь на 19 марта после падения обломков беспилотника ВСУ.