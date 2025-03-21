Президент России Владимир Путин лично подобрал кандидатуры участников запланированных на 24 марта консультаций с США в Эр-Рияде. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин возглавят российскую экспертную делегацию на переговорах в Эр-Рияде. Экспертные группы России и США займутся проработкой инициативы о безопасности в Черном море.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин лично подбирал кандидатуры российских представителей.

«Это переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», - заметил он.

Напомним, что ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) признавался, что опасается генерала Сергея Беседу, так как он «всегда приносит проблемы» Киеву.