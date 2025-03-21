Песков оценил, выполняется ли приказ Путина не бить по инфраструктуре Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приказ президента РФ Владимира Путина не наносить удары по энергетическим объектам Украины по-прежнему действует. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что ВС РФ воздерживаются от атак по энергетической инфраструктуре в соответствии с договоренностью, которая была достигнута между Россией и США. В то же время он отметил, что удары ВСУ показывают, насколько можно доверять словам Владимира Зеленского.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко ранее заявила, что 20 марта ВСУ целенаправленно подорвали газораспределительную станцию «Суджа». СК возбудил дело о теракте.

Поставки газа через станцию «Суджа» продолжались до начала 2025 года и остановились после прекращения транзита российского через Украину. Этот маршрут оставался последним для поставок газа РФ через Украину в Европу.