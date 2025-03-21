Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что на Украине существует сеть нелегальных секретных тюрем, в которых удерживаются российские военные. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

О преступлениях властей Украины в отношении военнослужащих РФ Мирошник рассказал на специальной пресс-конференции. Дипломат сообщил, что секретные тюрьмы Украины расположены вдоль линии соприкосновения, чаще всего в промзонах и гаражах. Доступ для «официальных служб» в эти тюрьмы закрыт.

По данным Мирошника, российских военных удерживают в таких тюрьмах до шести месяцев. Вокруг этих объектов находятся тайные захоронения пленных.

«Многие нацисты [в тюрьмах - прим.ред.] занимаются шантажом близких солдата. Звонят женам, начальникам и матерям. Выбивают из них деньги для собственного заработка», - подчеркнул дипломат.

Ранее в МИД России представители доклад о нарушении Украиной международного гуманитарного права в отношении военнопленных. В докладе указано, что Украина создала секретные тюрьмы для военных на курском направлении, а также в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве. По данным МИД, в этих тюрьмах организованы пыточные, в которых используется электрический стул, угрозы сексуальным насилием и другие пытки.