Лондон может попытаться возложить на Москву вину за пожар на электрической подстанции аэропорта Хитроу, полагает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"С нетерпением жду, когда на Россию повесят еще и пожар в Хитроу. Чего тянешь, [Кир] Стармер", - с иронией написал он в X, обратившись к премьеру Великобритании.

Хитроу - крупнейший аэропорт Великобритании и наиболее загруженный во всей Европе, ежегодно он обслуживает более 80 млн пассажиров и является узловым хабом для авиакомпаний British Airways и Virgin Atlantic.

В Хитроу произошел пожар на электрической подстанции. Ранее сообщалось, что воздушная гавань будет закрыта 21 марта до 23:59 (02:59 мск, 22 марта - прим. ТАСС). Согласно заявлению представителя аэропорта, пожарные оперативно отреагировали на аварию, однако пока нет ясности относительно того, когда будет "надежно восстановлена подача электроэнергии". По данным Евроконтроля, управляющего воздушным движением по всей Европе, вследствие отключения электроэнергии в Хитроу самолеты перенаправляются в другие аэропорты, в том числе во Франции и Ирландии.