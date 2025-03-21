Политолог объяснил состав российской делегации на переговорах с США

Предстоящие консультации экспертных групп России и США по Украине в Эр-Рияде будут не техническими, а политическими переговорами, поэтому выбор членов российской делегации вполне оправдан. Об этом заявил «Аргументам и фактам» политолог Сергей Марков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что советник директора ФСБ, экс-руководитель пятой службы Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин возглавят российскую экспертную делегацию на переговорах в Эр-Рияде, назначенных на 24 марта. Экспертные группы России и США займутся проработкой инициативы о безопасности в Черном море.

«С моей точки зрения, это будут не технические, а политические переговоры. Карасин – суперспециалист по переговорному процессу. Беседа отвечает за Украину уже 10 лет, он хорошо знает, кто есть кто, может проконсультировать по личностям», – пояснил политолог Сергей Марков.

При этом ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) признавался, что опасается генерала Сергея Беседу, так как он «всегда приносит проблемы» Киеву.