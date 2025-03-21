Путин поздравил коллег из СНГ с праздником Навруз

Президент РФ Владимир Путин направил своим коллегам из стран СНГ теплые поздравления по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поздравил президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркмении Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"В поздравлениях лидерам Владимир Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнерства будут и далее успешно развиваться на благо наших дружественных народов", - отмечается в сообщении.

Путин также направил поздравления по случаю Навруза верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту Пезешкиану.