В Госдуму внесены три проекта о защите суверенитета России

Депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента три законопроекта о защите суверенитета страны, в частности, вводятся новые квалифицирующие признаки преступлений, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности России. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая.

«Многие преступления совершаются за рубежом, и лица их совершающие полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности. По 20 видам преступлений мы устанавливаем возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица их совершившие находятся за рубежом, и предусматриваем возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого. Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма», – написала Яровая.

По ее словам, в настоящее время в отношении преступлений, которые совершаются по найму и из корыстных побуждений, действует базовый механизм конфискации имущества, полученного в результате их свершения.

«Законопроектами вводятся новые квалифицирующие признаки совершения преступлений, направленных на причинение вреда национальной безопасности России, из корыстных побуждений или по найму. Очевидно, что совершение таких преступлений ради выгоды свидетельствует о повышенной степени общественной опасности, их осмысленности и особом цинизме. Поэтому за дискредитацию армии России и призывы к санкциям против нашей страны, предлагается установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет и возможной конфискацией имущества, полученного в результате совершения данных преступлений, а также используемого или предназначенного для финансирования такой преступной деятельности, если эти преступления совершены по найму или из корыстных побуждений», – сообщила вице-спикер Госдумы.

Также уголовную ответственность со сроком до семи лет с возможностью конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления или используемого для его финансирования, предлагается установить за корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, в частности Международного уголовного суда, а также иностранным государственным органам.

«Формы иностранного влияния могут носить различный характер. Мы предлагаем признавать иноагентами лиц, которые оказывают содействие иностранным организациям, действующим вопреки интересам Российской Федерации, и лиц, вовлекающих граждан в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности нашей страны», – сообщила Яровая.

Авторами законопроектов выступили Володин, Яровая, руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего авторами выступили 400 парламентариев.