«Мистер нет»: Сергею Лаврову – 75

Газета.Ru
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Сергей Лавров во время отдыха, 1980-е
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Сергей Лавров во время отдыха, 1980-е 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Сергей Лавров в студенческой столовой, 1970-е
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Сергей Лавров в студенческой столовой, 1970-е 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Сергей Лавров на отдыхе, 2005 год
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Сергей Лавров на отдыхе, 2005 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Сергей Лавров во время отдыха
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Сергей Лавров во время отдыха 
© Эдуард Песов/РИА Новости

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на охоте в Ханты-Мансийске, 2007 год
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на охоте в Ханты-Мансийске, 2007 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Сергей Лавров (на фото справа) во время отдыха
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Сергей Лавров (на фото справа) во время отдыха 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр экономического развития и торговли Герман Греф (слева направо) на заседании правительства, 2004 год
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Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр экономического развития и торговли Герман Греф (слева направо) на заседании правительства, 2004 год 
© Сергей Субботин/РИА Новости
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в особняке МИД на Спиридоновке, 2007 год
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Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в особняке МИД на Спиридоновке, 2007 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Сергей Лавров во время полета в Петропавловск-Камчатский, 2006 год
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Сергей Лавров во время полета в Петропавловск-Камчатский, 2006 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости

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Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества, 2004 год
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Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества, 2004 год 
© Алексей Панов/РИА Новости
Сергей Лавров во время открытия чемпионата страны по гребному слалому на гребном канале у поселка Южный в Северной Осетии, 2007 год
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Сергей Лавров во время открытия чемпионата страны по гребному слалому на гребном канале у поселка Южный в Северной Осетии, 2007 год 
© Владимир Мукагов/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске, 2008 год
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске, 2008 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Сергей Лавров во время поездки на Камчатку, 2006 год
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Сергей Лавров во время поездки на Камчатку, 2006 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером Ливии Муамаром Каддафи в Ливии, 2007
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Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером Ливии Муамаром Каддафи в Ливии, 2007 
© Эдуард Песов/РИА Новости

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Сергей Лавров и премьер-министр Кувейта шейх Насер аль-Мухаммед, 2006 год
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Сергей Лавров и премьер-министр Кувейта шейх Насер аль-Мухаммед, 2006 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Сергей Лавров, 2007 год
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Сергей Лавров, 2007 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Хилари Клинтон во время встречи в Лондоне, 2010 год
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Хилари Клинтон во время встречи в Лондоне, 2010 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании, которое провел президент России Дмитрий Медведев с российскими послами и постоянными представителями в МИД РФ, 2010 год
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании, которое провел президент России Дмитрий Медведев с российскими послами и постоянными представителями в МИД РФ, 2010 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Сергей Лавров и Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции «Горки», 2012 год
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Сергей Лавров и Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции «Горки», 2012 год 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости

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Сергей Лавров фотографируется со студентами МГИМО, 2014 год
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Сергей Лавров фотографируется со студентами МГИМО, 2014 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) во время пресс-конференции в особняке МИД РФ, 2013 год
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Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) во время пресс-конференции в особняке МИД РФ, 2013 год 
© Александра Мудрац/ТАСС
Сергей Лавров и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов (слева направо) на гала-матче Народной футбольной лиги (НФЛ) на стадионе «Лужники», 2016 год
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Сергей Лавров и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов (слева направо) на гала-матче Народной футбольной лиги (НФЛ) на стадионе «Лужники», 2016 год 
© Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров (на экране телефона) перед началом пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Д.Керри, Женева, Швейцария, 2016 год
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Сергей Лавров (на экране телефона) перед началом пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Д.Керри, Женева, Швейцария, 2016 год 
© Александр Щербак/ТАСС
Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Белом доме, 2017 год
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Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Белом доме, 2017 год 
© Александр Щербак/ТАСС

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Сергей Лавров, 2022 год
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Сергей Лавров, 2022 год 
© Пресс-служба МИД
Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия», 2024 год
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Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия», 2024 год 
© Софья Сандурская/ТАСС

Сергей Лавров родился в Москве в 1950 году. В 1972-м окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (восточное отделение). Владеет английским, французским и сингальским языками. Поступать в МГИМО его уговорила мама: сам будущий министр любил в школе физику и мечтал учиться в МФТИ.

Лавров возглавляет МИД с 2004 года, что делает его настоящим «долгожителем» среди членов правительства. Он прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Начинал свою дипломатическую деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке. По его признаниям в интервью, свой фирменный загар он приобрел еще в те шриланкийские времена и теперь «просто поддерживает».

Журнал Foreign Policy в 2014 году прозвал Лаврова «Мистером нет» по аналогии с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко, который более 20 раз применял право вето в СБ ООН.

В интервью Sky News Arabia Лавров признался, что горд быть «Мистером нет», если это означает недопущение нарушений международного права.

10 лет назад, на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе, он ответил: «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом» — и эта цитата стала одной из множества других, которые дополняют портрет Лаврова, возглавляющего российский МИД уже более 20 лет.