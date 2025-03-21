В России анекдотом высмеяли идею Евросоюза добиться мира на Украине через силу

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя в Telegram-канале идею ряда лидеров Европейского союза (ЕС) добиться мира «через силу», вспомнил советский анекдот.

Ульянов констатировал, что некоторые европейские лидеры «делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия».

«Это напоминает советский анекдот: И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил о российской угрозе для Европы. Он также обратил внимание на изменение позиции Вашингтона по украинскому кризису и сообщил о намерении начать дискуссии о возможности принять страны ЕС под защиту французских сил ядерного сдерживания. Позднее Макрон призвал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны».

В свою очередь Польша решила отказаться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин и намерена разместить их на границе с Россией и Белоруссией, так как, по словам замминистра обороны Павла Бейды, у страны «нет другого выбора».