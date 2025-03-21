Матвиенко поздравила Лаврова с юбилеем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров всегда представляет страну на международной арене с четкой позицией и неповторимым стилем. Он умело сочетает в себе остроумие, быстроту реакции и прекрасное чувство юмора, что принесло ему популярность не только на родине, но и за ее пределами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя Лаврова с юбилеем.

"То, как он представляет нашу страну на международном уровне, всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем. И все это в сочетании с прекрасным чувством юмора, мгновенной реакцией и точным словом. Некоторые эпизоды с его умением подобрать то самое, единственно точное подходящее русское слово, стали уже легендарными и сделали его популярным в народе, причем не только у нас", - сказала Матвиенко в видеопоздравлении, размещенном в Telegram-канале Совета Федерации.

Спикер верхней палаты отметила, что для нее, как и для многих, Лавров является эталоном классического дипломата, а это в современном мире стало большой редкостью.

"Я знаю, что он пользуется реальным авторитетом среди коллег и глав даже недружественных государств. Некоторые пытаются на него быть похожими, некоторые его боятся и правильно делают, но все, безусловно, уважают", - добавила она.

Матвиенко подчеркнула, что глава МИД "безупречно выверено точен, его невозможно застать врасплох и он анализирует каждое новое обстоятельство быстро, глубоко и безошибочно".

"Лично меня всегда поражала его способность держать в голове всю огромную международную повестку в ее развитии со всеми актуальными сюжетами, цепочками взаимосвязей, деталей, и в каждый момент абсолютно точно оценивать ее в системе координат российских интересов. Это же, как всем понятно, просто невероятный объем информации, какой-то суперкомпьютер прямо", - сказала сенатор.

Председатель СФ пожелала Лаврову здоровья, душевных сил и чтобы его энергия и опыт еще долгие годы служили на благо Родины.