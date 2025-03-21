Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом лично посетить Россию, чтобы лучше понять русский народ. Об этом пишет РИА Новости.

По словам члена комитета по безопасности, РФ не просто ценная территория, как считает американский президент.

«Дональду Трампу следует посетить Россию, чтобы лучше понять ментальность нашего народа, увидеть ее красоты и достижения. (…) Ее подлинная ценность - это, прежде всего, честные, добрые и милосердные люди», - отметил Шеремет.

Парламентарий также уверен, что визит Трампа мог бы положить «конец политике ненависти и разобщения», которой до сих пор придерживаются некоторые западные страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что любит русский народ и «всегда имел хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным». При этом он пригрозил ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время.