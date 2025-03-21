В Госдуме призвали Трампа посетить Россию

Алиса Селезнёва

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом лично посетить Россию, чтобы лучше понять русский народ. Об этом пишет РИА Новости.

В России обратились с призывом к Трампу
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По словам члена комитета по безопасности, РФ не просто ценная территория, как считает американский президент.

«Дональду Трампу следует посетить Россию, чтобы лучше понять ментальность нашего народа, увидеть ее красоты и достижения. (…) Ее подлинная ценность - это, прежде всего, честные, добрые и милосердные люди», - отметил Шеремет.

Парламентарий также уверен, что визит Трампа мог бы положить «конец политике ненависти и разобщения», которой до сих пор придерживаются некоторые западные страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что любит русский народ и «всегда имел хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным». При этом он пригрозил ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время.

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