Журналистка дэ Лаварен рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН

Французская журналистка Селия дэ Лаварен рассказала, что глава российского МИД Сергей Лавров, будучи постпредом при ООН, запомнился своей харизмой, неисправимой страстью к курению и особой притягательностью.

Она отметила, что девушки «были готовы на всё, чтобы сидеть в первом ряду», когда Лавров давал пресс-конференцию.

«В нём было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех», — цитирует дэ Лаварен РИА Новости.

Также журналистка рассказала, как однажды в ООН проводилась игра в футбол, в которой участвовал российский дипломат.

«Нам была неинтересна игра, но когда она (подруга журналистки — RT.) сказала, что там будет Лавров, мы поняли, что надо идти! Мы были как чирлидирши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали «вперёд, Сергей!», — добавила дэ Лаварен.

21 марта министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполняется 75 лет. Постоянным представителем России при ООН дипломат работал с 1994 по 2004 год, также он был дипломатом в постоянном представительстве в 80-х годах. Дэ Лаварен тогда работала журналисткой в издании Radio France International.