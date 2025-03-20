В МИД России рассказали, когда новый посол направится в США

Новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, до последнего времени возглавлявший департамент Северной Атлантики МИД, «в эти дни» планирует направиться в США. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что по данному вопросу «были контакты на уровне». Захарова добавила, что Дарчиев был назначен послом в США, а соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главными задачами нового российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева являются развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

6 марта Путин подписал указ о назначении Дарчиева главой российской дипмиссии в Вашингтоне и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Ранее дипломат занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России. С октября 2014 года по январь 2021 года он был послом в Оттаве.