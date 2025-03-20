Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что Европе непросто содержать Украину и неограниченность финансовых ресурсов Европы - иллюзия.

Сенатор напомнил, что выделение Украине миллиарды заблокировали четыре страны, среди которых оказалась даже агрессивно настроенная Франция: это страны Евросоюза с наихудшими финансовыми показателями и наибольшими долгами.

Ещё три страны, не имеющие желания снабжать страну НЕ Евросоюза: Испания, Италия, Португалия.

У них, по словам Пушкова, нет лишних денег.

"Одно дело - финансово поддерживать Киев вместе с США, а в военном плане - будучи на подхвате у США. И совсем другое - тянуть это самим", - отмечает сенатор.

Такая судьба и ждёт Европу, если та будет поддерживать Незалежную, а США не будут это делать. Сенатор Пушков отметил, что согласно так называемой формуле Трампа, "бесплатных завтраков, обедов и ужинов" для Киева больше не будет.