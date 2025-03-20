МЭР ответило на заявление Зеленского об отсутствии туризма в Крыму

Крым - одно из самых популярных туристических направлений России, с 2014 по 2024 год в гостиницах полуострова было размещено более 20 млн человек и еще около 2 млн - в отелях Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, комментируя заявление Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму.

"Сегодня Крым - одно из самых популярных туристических направлений России. <...> Всего с 2014 по 2024 г. в гостиницах Крыма было размещено более 20 млн человек и еще около 2 млн - в гостиницах Севастополя", - говорится в сообщении.

По оперативным данным Росстата, в 2024 году число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 млн человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые останавливаются в частном секторе. "Как известно, в Крыму этот сегмент туристического жилья хорошо развит. Поэтому реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше", - отметили в министерстве.

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По данным МЭР, доходы средств размещения республики в 2024 году составили более 40 млрд рублей (без учета частного сектора), с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза.

Крым активно пользуется государственными мерами поддержки. По программе льготного кредитования в Крыму поддержано семь проектов крупных отелей - это свыше 3 тыс. новых гостиничных номеров. Кроме того, на полуострове будет построен один из курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". Запуск проекта позволит ежегодно привлекать дополнительно 1,1 млн туристов, добавили в Минэкономразвития.

Ранее Зеленский в ходе выступления перед журналистами заявил, что в Крыму на протяжении 11 лет якобы отсутствует туризм.