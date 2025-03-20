США проведут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной

США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между представителями России и Украины с целью понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог, передает РИА Новости.

По его словам, в этих переговорах примут участие так называемые технические группы.

«Мы поместим их в непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?"» — сказал Келлог.

Он указал, что подобная «челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня. По мнению спецпосланника, это станет первым шагом к завершению конфликта на Украине.