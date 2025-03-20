Член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою патологическую зависимость от медиасообщества. Ее слова приводит РИА Новости.

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Чемерис напомнила, что Зеленский отказался от разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время брифинга с журналистами. По ее мнению, таким образом украинский лидер показал зависимость от медиасообщества.

Депутат добавила, что в отношении Зеленского более действенен« язык кнута», на котором говорят президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

20 марта во время пресс-конференции Зеленский взял трубку и пообщался с неким человеком, пообещав ему связаться с ним позже. После этого он обратился к журналистам и сказал, что это был звонок от Макрона. Украинский лидер отметил, что они с французским коллегой «часто общаются, в среднем раз в день».