Зеленского обвинили в циничной лжи

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский публично, нагло и цинично соврал о жизни на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, политик пытался обмануть, прежде всего, украинцев и жителей европейских стран.

«Но уверен, придет время, украинцы и население западных стран поймут, какой лживый, никчемный и ничтожный человек был во главе Украины», — заявил депутат.

Цеков подчеркнул, что настоящий этап развития и процветания Крыма начался в 2014 году.

Орбан раскритиковал Зеленского за поведение на саммите Евросоюза

Ранее Зеленский заявил, что полуостров без украинцев. По его словам, в Крыму 11 лет нет туризма. Зеленский добавил, что на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы. В Минэкономразвития России в ответ на слова украинского лидера назвали Крым одним из самых популярных туристических направлений России.