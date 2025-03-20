Захарова раскрыла подробности о составе делегации РФ на встрече с США

Представители министерства иностранных дел РФ не войдут в состав российской делегации на консультациях с США, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

24 марта в Эр-Рияде запланирован новый раунд переговоров РФ и США по Украине. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, делегацию РФ возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал сразу после этой встречи рассказать о результатах.

Стало известно, кто возглавит делегацию РФ на новых переговорах c США

19 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ходе российско-американских переговоров будут обсуждаться детали договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.