МИД Эстонии вручил представителю посольства РФ ноту о навигации на Нарве

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя посольства РФ в балтийской республике и вручило ему ноту с предложением возвращения пограничных буев на фарватер реки Нарва перед началом весенней навигации.

"Сегодня министерство иностранных дел вызвало представителя российского посольства для вручения дипломатической ноты в связи с прошлогодним инцидентом на реке Нарва. <...> В связи с предстоящим навигационным периодом в ноте сообщается, что Эстония считает необходимым установить буи и в этом году. В соответствии с существующей практикой практическими аспектами этого вопроса занимаются пограничные представители. В ноте подчеркивается, что мы хотели бы решить вопрос об установке буев в конструктивном ключе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Эстонии уже вызывали временного поверенного в делах России в балтийской республике Ленара Салимуллина в конце октября из-за удаления пограничных буев российской стороной в мае 2024 года. По утверждениям эстонских СМИ, летом того же года в Таллине предлагали России совместно измерить фарватер реки Нарвы, по которой проходит граница двух стран. По мнению эстонской стороны, условия в проточных водоемах могли измениться за прошедшие десятилетия и стороны могут по-разному воспринимать направление фарватера.

Эстония заявила, что Россия сняла ограничительные буи на реке Нарве

Вопрос определения фарватера стал актуальным после того, как у стран возникли разногласия относительно размещенных в водах реки буев. Как утверждает портал эстонского гостелерадио ERR, в ночь на 23 мая 2024 года российская сторона сняла 25 фарватерных буев, с местами установки которых она не согласна и которые, по ее мнению, Эстония установила в российских водах.