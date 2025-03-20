Захарова прокомментировала информацию о планах США перебросить военную технику в Армению

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения дала официальный комментарий по поводу запроса от США на переброску военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, Ереван отрицает существование подобного запроса со стороны США. Такое заявление она сделала во время брифинга.

«В предварительном плане нам сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало», — заявила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США планируют перебросить сотни единиц военной техники и оборудования со своих баз в Германии на полигоны в Армении.