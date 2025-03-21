Москва поможет Запорожской области в разработке стратегий социально-экономического развития

Москва, Запорожская область и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по внедрению решений и практик для социально-экономического развития. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Москва всегда делится своим опытом и лучшими практиками с регионами России. Это позволяет оперативно внедрять в других городах передовые решения и способствует достижению национальных целей развития страны. Подписанное соглашение наделяет столицу статусом куратора Запорожской области и предоставляет возможность начать большую совместную работу по улучшению социально-экономического состояния региона. Правительство Москвы готово оказать полноценную поддержку в создании современной промышленной инфраструктуры, разработке эффективной инвестиционной политики и подготовке квалифицированных кадров для раскрытия потенциала Запорожской области и обеспечения ее устойчивого развития», – приводятся в материале слова Ликсутова.

В рамках соглашения стороны также договорились сотрудничать в организации и участии региона в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, других образовательно-просветительских и научных мероприятиях для субъектов деятельности в сфере промышленности и инвестиций.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, которую цитирует пресс-служба, отметила, что данное соглашение является важным шагом в укреплении межрегионального сотрудничества и создании условий для успешного восстановления и развития Запорожской области.

«Подписание этого соглашения – важный шаг к созданию устойчивой и динамичной промышленной инфраструктуры в Запорожской области. Мы уверены, что совместные усилия правительства Москвы, Запорожской области и Агентства стратегических инициатив позволят не только внедрить лучшие практики социально-экономического развития, но и привлечь инвестиции, что в свою очередь будет способствовать процветанию региона. Мы, безусловно, настроены на то, чтобы наши новые регионы максимально быстро адаптировались. Сегодня там проходит процесс «наладки» и выстраивания процессов для улучшения жизни граждан», – добавила Чупшева.

Значимость шефства столицы над новым новороссийским регионом отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Запорожская область сегодня использует все доступные инструменты для развития региона, реализации потенциала людей, творческой мысли, которые уже есть в России. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы, АСИ и областью станет рабочим механизмом для внедрения новаций. Благодаря этому соглашению можно будет реализовывать стратегию социально-экономического развития региона, опираясь на большой опыт коллег и заручившись их поддержкой», – также приводятся в сообщении слова Балицкого.

Москва шестой год подряд занимает первое место в Национальном инвестиционном рейтинге и Рейтинге качества жизни АСИ.