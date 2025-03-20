Захарова назвала причину вызова в МИД РФ эстонского дипломата

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер с тем, чтобы потребовать провести расследование инцидента с осквернением плит советских военных в Таллине, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Ванамёльдер уведомили о том, что продолжающиеся в Эстонии глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны Москвы, отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия потребовала от властей Эстонии провести расследование по поводу очередных случаев осквернения могил.

Представитель МИД заметила, что особенно цинично и жутко видеть подобные действия и бездействие эстонских властей накануне годовщины Победы.

Напомним, что в феврале 2024 года Захарова сообщила о том, что Москва выразила решительный протест Таллину в связи с планами эстонских властей «перезахоронить» без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище.

По ее словам, такие действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая «уже давно Таллином утрачена».