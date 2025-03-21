Спикер МИД Мария Захарова сообщила о нарушении предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия Киевом через атаку на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае с использованием беспилотников.

По ее словам, Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, отметив, что возникает вопрос, как Вашингтон собирается справляться с этой ситуацией, передает РИА «Новости».

Захарова напомнила, что всего через несколько часов после переговоров, на которых обсуждалось перемирие, украинские силы направили три беспилотника на атаку нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае.

Захарова указала на попытки Киева сорвать мирный план Трампа

Дипломат подчеркнула, что это поднимает вопрос о способности США контролировать поведение своих украинских партнеров.

Ранее Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

Глава Европейского совета Антониу Кошта высказался против временного прекращения огня на Украине, так как считает, что это только усугубит конфликт и не приведет к его разрешению.

Спикер МИД заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.