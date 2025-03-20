Шойгу рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС

В случае, если Армения вступит в Европейский союз (ЕС), Ереван будет вынужден ввести санкции против России и лишится многих привилегий.

Последствия вступления республики в объединение назвал Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Выход из ЕАЭС на этапе переговорного процесса о присоединении к Евросоюзу будет стоить Армении 30-40 процентов ее ВВП. Это нанесет экономике страны критический ущерб», — заявил политик.

Парламент Армении проголосовал за вступление в ЕС

Он напомнил, денежные переводы армянских граждан из России составляют почти 15 процентов ВВП республики.