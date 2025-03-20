Россия серьезно относится к словам президента Франции Эмманюэля Макрона о распространении французского ядерного оружия в Европе. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на то что большинство специалистов едины во мнении, что рассуждения о французском ядерном зонтике над Европой не более чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению президента Франции со всей серьезностью", - сказал он.

По его словам, "уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несет прямую угрозу всему мировому сообществу".

"Это также имеет особое значение в контексте членства Франции в клубе участников ДСНВ", - сказал Шойгу.

Он пояснил, что Франция действительно обладает ядерным арсеналом, который, по данным ООН, насчитывает примерно 290 боеголовок. Кроме того, в распоряжении Парижа имеется уникальный элемент ядерной триады в части тактической авиации со сверхзвуковыми крылатыми ракетами в ядерном оснащении.

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Секретарь СБ считает, что Макрон в очередной раз прибегает к популистским лозунгам, стремясь извлечь максимум политических дивидендов из неослабевающей антироссийской риторики внутри Евросоюза. "Мы видим, что проводимая им внутренняя политика уже привела к череде социально-экономических, политических, парламентских и правительственных кризисов, а рейтинг французского президента внутри страны неуклонно снижается - его действия одобряет лишь 21% участников социальных опросов", - заключил Шойгу.

Ранее Макрон в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Он назвал РФ угрозой для его страны и ЕС в целом, чем обосновал наращивание военных расходов и распространение французского ядерного оружия в странах Евросоюза.