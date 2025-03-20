Депутат Журова отметила изменчивость позиции Зеленского по переговорам с Россией

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Позиция украинского лидера Владимира Зеленского о готовности взаимодействовать и встречаться с представителями России непостоянна и меняется в зависимости от ситуации. Об этом «Ленте.ру» заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

В Госдуме оценили готовность Зеленского встретиться с представителями России
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Она указала, что Зеленский регулярно меняет свое мнение, эмоционально реагируя на те или иные вещи. Он понимает, что «не совсем легитимный президент», и ему надо переизбираться, считает Журова.

«Если мы говорим про мирное соглашение, то потом с юридической точки зрения, например, украинский народ сможет опротестовать это решение. Думаю, что наши юристы-международники и дипломаты, прорабатывая эту тему, понимают, что надо не допустить такой исход. Подписывать должен только тот, кто на это имеет право», — сказала депутат.

По ее словам, Зеленский сначала говорит одно, а потом другое. Это зависит от того, с кем глава Украины встречался и общался до этого, сказала парламентарий.

До этого Владимир Зеленский, говоря о возможной встрече делегаций РФ и Украины, заявил, что это не будет большой проблемой.

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