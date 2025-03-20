Захарова обратила внимание, с каким рвением Киев искал убийцу неонациста Ганула

Киев с рвением и ретивостью взялся за поиск убийцы неонациста Демьяна Ганула, но при этом украинские власти долгие годы игнорируют расследование поджога в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посмотрите, с каким рвением, с какой скоростью, ретивостью, в том числе и демонстративностью, киевский режим взялся за поиск убийцы Ганула. Вот такое впечатление, что они отложили все насущные вопросы и сконцентрировались на поисках убийцы", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что при этом убийство и поджог людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года так и остались без должного расследования.

"Само расследование, его ход и любые попытки докопаться до истины не просто тормозилось киевским режимом, а делалось все со стороны официальных украинских властей, чтобы даже информация об этом не получила хода", - добавила Захарова.

Ранее неонацист и один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьян Ганул был застрелен в центре этого города. Ганул - бывший руководитель силового блока одесской ячейки "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также лидер общественной инициативы "Уличный фронт". Был одним из организаторов и исполнителем убийств 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. 9 апреля 2024 года Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте Ганула. Он был объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об уничтожении памятников воинской славы России.