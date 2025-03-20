Захарова уличила будущего канцлера Германии в желании напасть на Россию

Заявления лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, говорят о желании Германии напасть на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила о заявлении будущего канцлера, в котором он обвинил Москву в якобы ведении войны против Европы.

«Горячие головы в Берлине и в других европейских столицах должны отдавать себе отчет в том, что Российская Федерация будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности», — заявила представитель МИД.

Захарова заверила, что Россия «не собирается нападать на Германию». Она подчеркнула, что высказывания Мерца указывают на то, что такие намерения есть именно у Берлина.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил слова Мерца о том, что вооруженный конфликт на Украине является в том числе и войной против Европейского союза.