Путин подписал закон об организации власти в разных регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон о принципах организации власти в разных регионах России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Как следует из текста закона, за регионами закрепляется право самостоятельно определять модель местного самоуправления. Таким образом, на местах смогут самостоятельно решать, переходить ли им на одноуровневую либо сохранить двухуровневую систему власти.

Новый закон должен вступить в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года российским регионам необходимо будет принять законодательные акты, которые урегулируют вопросы организации местного самоуправления.

Как пояснил РИА Новости глава комитета Совфеда Андрей Шевченко, закон позволит выбрать региону именно ту модель организации власти, которая будет в наибольшей степени учитывать его экономические, исторические, национальные, культурные и иные особенности.

Первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев добавил, что новый закон позволит более четко распределить полномочия властей разного уровня в российских регионах.

Ранее Путин заявлял, что на органы местного самоуправления в современной России возложена ответственная миссия, напомнив, что они появились 21 апреля 1785 года по распоряжению Екатерины II.