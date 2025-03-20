Стало известно, кто возглавит делегацию РФ на новых переговорах c США

Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят российскую делегацию на консультациях экспертных групп с США по Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков 19 марта провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем, в ходе которого был поднят вопрос о составе экспертных групп двух стран, которые должны встретиться в Эр-Рияде в ближайшие дни.

Юрий Ушаков уточнил сегодня, что консультации экспертов РФ и США по Украине пройдут в Эр-Рияде в Саудовской Аравии 24 марта.

«С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», - пояснил он.

Ушаков также отметил, что американская команда переговорщиков тоже уже сформирована, но имена ее членов должен огласить Вашингтон, пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», - подытожил Ушаков.

Напомним, что по итогам телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трапом 18 марта российский лидер Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.