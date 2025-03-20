Путин решил судьбу украинцев-нелегалов в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, которые незаконно находятся в России, выехать до 10 сентября 2025 года или легализоваться. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для проживания (пребывания) в РФ, обязаны самостоятельно выехать из РФ либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в РФ», — сказано в тексте указа.

Также из указа следует, что иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в новые регионы РФ на срок более 90 дней (до дня вступления указа в силу), должны пройти медицинское освидетельствование. Речь идет о проверке на употребление наркотических/психотропных и других опасных веществ без назначения врача, а также на инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих.

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Пройти освидетельствование эти иностранцы обязаны до 10 июня. Медицинские документы необходимо будет предоставить в территориальный орган МВД России.

В июле 2022 года Путин подписал указ, распространяющий упрощенный порядок получения гражданства РФ на всех украинцев. Для получения гражданства им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию имеющегося паспорта другого государства.