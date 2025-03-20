В МИД рассказали, где находится «инкубатор террористов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что Франция стала «инкубатором террористов», и посоветовала французским властям навести порядок у себя дома вместо обвинений в адрес России. Ее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом официальный представитель МИД России прокомментировала обвинения со стороны министра юстиции Франции Жеральда Дарманена о якобы причастности Москвы к терроризму в стране.

«Болезненно воспринимая усилия Москвы и Вашингтона по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, администрация Эммануэля Макрона в последние недели с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об «экзистенциальной российской угрозе». Задача понятна – закрепить в сознании французов «образ врага», оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией», - заявила она.

При этом, по словам Марии Захаровой, именно выходцы из Франции широко представлены в радикальных исламистских организациях на Ближнем Востоке.

«Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов. (…) Франция стабильно лидировала среди европейских стран по пополнению рядов запрещенного в России ИГИЛ*», - заметила российский дипломат.

Она посоветовала властям Франции, если они «действительно хотят вносить вклад в дело борьбы с терроризмом», навести порядок у себя дома.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил о российской угрозе для Европы. Он также обратил внимание на изменение позиции Вашингтона по украинскому кризису и сообщил о намерении начать дискуссии о возможности принять страны ЕС под защиту французских сил ядерного сдерживания.

Позднее Макрон призвал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны». Такое заявление он сделал после телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.

*Движение «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.