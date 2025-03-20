Захарова указала на попытки Киева сорвать мирный план Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский отдал приказ о новых ударах по энергоинфраструктуре России, хотя публично согласился на прекращение огня. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что своей атакой на российский энергетический объект Киев хочет сорвать мирные инициативы, в том числе выдвинутые главой США Дональдом Трампом. Представитель МИД отметила, что имеет в виду атаку по объекту в станице Кавказская.

«Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность», - заявила Захарова.

По ее словам, Зеленский и его соратники «потеряли всякую связь с реальностью» и показали «полное отсутствие политической воли к миру». Захарова подчеркнула, что Зеленский публично заявил об отказе Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и поддержал предложение Белого дома.

«Но на деле отдал противоположный приказ - не об остановке ударов, а, напротив, о нанесении новых», - заключила представитель МИД.

По итогам переговоров президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Президент РФ Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что уже после разговора президентов, в ночь на 19 марта, украинские дроны атаковали энергетический объект на Кубани. Три беспилотника напали на объект, обеспечивающий перевалку нефти с железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Атака привела к пожару на площади в 1700 квадратных метров.