Любые договоренности с Киевом могут сорвать украинские националистические батальоны, которые не контролирует президент страны Владимир Зеленский. Такой вариант в МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, нацбаты действуют по всей линии боевого соприкосновения, и они «плевать хотели» на решения ОБСЕ, ООН, Международного Красного Креста. Они будут целенаправленно саботировать любые достигнутые соглашения, уверен дипломат.

«Вы правда считаете, что они будут придерживаться каких-то норм и договоренностей? Я ни на йоту не сомневаюсь, что даже если будет официальное согласие, все равно будет определенная категория, которую Владимир Зеленский контролировать не сможет», — сказал Мирошник.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указала на нарушение Киевом обязательств по прекращению огня. Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удары по России, несмотря на заявления об отказе бить по российской энергетической инфраструктуре.