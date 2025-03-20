В Думе ответили на призыв вооружить Украину «до зубов»

Мария Иванова

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что президент Финляндии Александр Стубб не осознает, к каким последствиям может привести вооружение Украины «до зубов». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Думу ТВ».

В Думе ответили на призыв вооружить Украину «до зубов»
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Ранее Стубб назвал единственным способом обеспечить безопасность Украины её «милитаризацию до зубов». Также президент Финляндии призвал принять Киев в ЕС и НАТО.

«Стубб настолько туп, что не понимает, о чем говорит. <...> Накачивание оружием Украины - это ошибка Соединенных Штатов, что повлекло, ну, скажем так, негативные последствия. <...> Если американцы это уже понимают, то финнам, наверное, давно нужно знать», - так Иванов прокомментировал заявления Стубба.

Депутат добавил, что СВО началась, так как Украина решила игнорировать международные соглашения, в том числе минские, и наращивать военную мощь. Иванов допустил, что Хельсинки сменит позицию по Украине, так как на фоне диалога России и США меняется геополитическая ситуация.