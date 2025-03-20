В Думе ответили на призыв вооружить Украину «до зубов»

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что президент Финляндии Александр Стубб не осознает, к каким последствиям может привести вооружение Украины «до зубов». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Думу ТВ».

Ранее Стубб назвал единственным способом обеспечить безопасность Украины её «милитаризацию до зубов». Также президент Финляндии призвал принять Киев в ЕС и НАТО.

«Стубб настолько туп, что не понимает, о чем говорит. <...> Накачивание оружием Украины - это ошибка Соединенных Штатов, что повлекло, ну, скажем так, негативные последствия. <...> Если американцы это уже понимают, то финнам, наверное, давно нужно знать», - так Иванов прокомментировал заявления Стубба.

Депутат добавил, что СВО началась, так как Украина решила игнорировать международные соглашения, в том числе минские, и наращивать военную мощь. Иванов допустил, что Хельсинки сменит позицию по Украине, так как на фоне диалога России и США меняется геополитическая ситуация.