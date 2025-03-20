Захарова обвинила Париж в раздувании мифов о "российской угрозе"

Париж болезненно воспринимает усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса вокруг Украины и снова начал раздувать мифы о некоей российской угрозе.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ о заявлениях ряда французских официальных лиц.

"Болезненно воспринимая усилия Москвы и Вашингтона по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, администрация [президента Франции] Эмманюэля Макрона в последние недели с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об "экзистенциальной российской угрозе", - указала дипломат. - Задача понятна - закрепить в сознании французов "образ врага", оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов".

Захарова отметила, что Франция превратилась в инкубатор террористов.

"Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов. Не секрет, что именно выходцы из Пятой республики широко представлены в радикально-исламистских организациях на Ближнем Востоке. Франция стабильно лидировала среди европейских стран по пополнению рядов запрещенного в России ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - отметила дипломат.