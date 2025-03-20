Захарова обвинила Париж в раздувании мифов о "российской угрозе"
Париж болезненно воспринимает усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса вокруг Украины и снова начал раздувать мифы о некоей российской угрозе.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ о заявлениях ряда французских официальных лиц.
"Болезненно воспринимая усилия Москвы и Вашингтона по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, администрация [президента Франции] Эмманюэля Макрона в последние недели с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об "экзистенциальной российской угрозе", - указала дипломат. - Задача понятна - закрепить в сознании французов "образ врага", оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов".
Захарова отметила, что Франция превратилась в инкубатор террористов.
"Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов. Не секрет, что именно выходцы из Пятой республики широко представлены в радикально-исламистских организациях на Ближнем Востоке. Франция стабильно лидировала среди европейских стран по пополнению рядов запрещенного в России ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - отметила дипломат.
"Если власти Франции действительно хотят вносить вклад в дело борьбы с терроризмом, им стоит в первую очередь навести порядок у себя дома, как, впрочем, и в отношениях со своими протеже", - добавила она.