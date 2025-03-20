Разделение Украины поможет снизить уровень антироссийских настроений на ее нынешней территории.

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С таким заявлением выступил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков.

— Война на Украине отделит русских от антироссиян или, перефразируя Евангелие, овец от козлов (в оригинале фраза звучит как «отделить агнцев от козлищ» — прим. «ВМ»), — отметил экс-помощник Путина.

Сурков прокомментировал неоднородность ключевых регионов Украины, назвав страну «искусственным политическим образованием». Он подчеркнул, что современная территория Украины включает три различных региона: российский юго-восток, смешанный центр и антироссийский запад. Бывший помощник президента в интервью французскому изданию lexpress предположил, что Украина в будущем может стать «настоящим государством», но с меньшими границами и ослабленными антироссийскими настроениями.

Сурков: Россия будет расширяться так далеко, как Бог даст

Тем временем на Украине продолжает расти уровень русофобии. Так, власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Кроме того, в стране захотели запретить русскоязычную музыку на стриминговых платформах для пользователей внутри страны. А на прошлой неделе жители Украины в социальных сетях выступили против французского разработчика игр Ubisoft. Причиной стала невозможность изменения русского языка в одной из компьютерных игр компании.