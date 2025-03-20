Депутат Колесник заявил, что Киев не имеет серьезных намерений

На Украине нет серьезных договоренностей, как и нет серьезных намерений. Об этом NEWS.ru 20 марта заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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По его мнению, Владимир Зеленский обманным путем пытается втянуть страны НАТО и США в полномасштабный военный конфликт с Россией. Депутат добавил, что государства не хотят этого, но глава киевского режима не теряет надежды.

«На Украине нет серьезных договоренностей, нет серьезных намерений. Зеленский обманывает американцев, пытается с ЕС договориться, — сказал Колесник. — В него надежду вселяет Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — Прим. ред), снабжая его оружием».

Он не исключил, что Евросоюз и США в итоге отобьют убытки, которые возникли из-за помощи Украине. Парламентарий также обратил внимание на положительные тенденции в отношении Вашингтона к украинскому конфликту.

Ранее «Парламентская газета» писала, что вечером 18 марта у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся длительный телефонный разговор, в ходе которого они пришли к ряду договоренностей, в том числе по Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 марта заявил журналистам, что Путин и Трамп хорошо понимают и доверяют друг другу, и намерены двигаться в направлении нормализации отношений Москвы и Вашингтона.