Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц 19 марта обсудили возможных представителей России и США на переговорах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Ушаков и Уолтц 19 марта обсуждали, кто может представлять Москву и Вашингтон на экспертном уровне на переговорах по Украине.

В Кремле ранее сообщали, что российские власти пока не определилась со своим главным переговорщиком для контактов с США. Песков ранее отмечал, что Путин определит переговорщика от Москвы в зависимости от того, кого назначит Вашингтон со своей стороны.

Первые переговоры делегаций РФ и США прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. В состав российской делегации входили глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США были глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.