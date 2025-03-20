Путин подтвердил готовность развивать практическое взаимодействие с Сирией

Президент России Владимир Путин готов развивать практическое взаимодействие с руководством Сирии по всем вопросам повестки.

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Об этом в четверг, 20 марта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений, — цитирует Пескова ТАСС.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в свою очередь подчеркнул стратегическую важность отношений с Россией для страны и заявил о нежелании видеть ее уход из страны, поскольку это может навредить двусторонним отношениям.

Также сирийских городах Латакия и Тартус прошли массовые демонстрации с требованием восстановить стабильность и гражданский мир в северо-западном регионе Эс-Сахель. Участники акций протеста призывали к прекращению кровопролития в городе Джебла и к привлечению к ответственности виновных в насилии.