Европа движется в сторону сильной милитаризации, фактически превращаясь в «партию войны».

© Lenta.ru

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков отметил, что конфронтационная риторика Брюсселя явно диссонирует с усилиями президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.