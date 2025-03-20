В Кремле раскрыли одну тему разговора Путина и Трампа

Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который прошел 18 марта, обсуждали возможные кандидатуры представителей стран на переговорах по урегулированию на Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.