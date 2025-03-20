В Кремле раскрыли одну тему разговора Путина и Трампа
Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который прошел 18 марта, обсуждали возможные кандидатуры представителей стран на переговорах по урегулированию на Украине.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы рассчитываем, что переговоры будут продолжаться на экспертном уровне и продолжатся уже в ближайшие дни. Об этом шла речь [в разговоре президентов]. В том числе главы государств говорили о необходимости проведения таких переговоров. Они говорили и о том, кто мог бы представлять страны на таких встречах. Эта тема упоминалась, действительно», — отметил представитель Кремля.