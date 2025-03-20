В Кремле не смогли ответить на один вопрос

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на один вопрос.

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Его попросили оценить улучшение позиций России в рейтинге стран по уровню счастья, передает ТАСС.

«Честно говоря, мы не знаем, какие критерии были, как такие выводы делаются, поэтому я не стал бы ничего комментировать здесь», — сказал Песков.

При этом сам вопрос его рассмешил.

Названа самая счастливая страна в мире

Ранее исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете, ежегодно при содействии ООН составляющий «Всемирный доклад о счастье», опубликовал отчет за 2025 год. Согласно нему, Россия заняла 66 место из 144 возможных. Годом ранее страна занимала 71 место.