Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент России Владимир Путина принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, но конкретные сроки визита пока не согласованы. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Есть, действительно, действующее приглашение президенту России. Президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы», - пояснил Песков.

Ранее газета Hürriyet сообщила со ссылкой на свои источники, что президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине.

При этом в канцелярии главы Турции уточнили, что разговор между лидерами двух стран может состояться при необходимости, но пока точной даты нет.