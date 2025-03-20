Путин пожелал Ситникову удачи в переизбрании губернатором Костромской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Костромской области Сергея Ситникова на новый срок. Сегодня глава государства провел с ним в Кремле встречу.

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И в ходе беседы Ситников попросил одобрения президента на участие в выборах.

"Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат", - сказал в ответ президент.

Отметим, что в ходе встречи губернатор также подарил президенту сборник стихов от костромичей, воюющих в зоне СВО.