В России исключили один вариант завершения украинского конфликта

Завершение конфликта по линии боевого соприкосновения в четырех субъектах Российской Федерации невозможно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Этот вариант окончания боевых действий он исключил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, потому что сейчас она проходит через некоторые населенные пункты и «это будет Берлин — никто не вернется и в половину городов».

«Альтернативные варианты будут достигнуты во время серьезных переговоров с легитимным президентом Украины. Пока что Зеленский — это просто такая фигура речи, которая по умолчанию пытается что-то вести, диктовать условия. О четырех субъектах Российской Федерации: Херсонской области, Запорожской, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике речи идти не может, — все это вписано в Конституцию. Все остальное — предмет переговорного процесса», — поделился депутат.

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что США и Киев не согласятся на заморозку украинского конфликта.

Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал о том, что Москва исключает такой сценарий. По его словам, он невозможен из-за положений российской Конституции.