Песков рассказал, как Путин проведет 20 марта

Президент России Владимир Путин во второй половине дня 20 марта проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, этот день Путин проведет в Кремле, его ждет «спокойный день», много непубличных встреч и внутренних совещаний. Глава государства также проведет встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

«Во второй половине дня международный телефонный разговор может быть будет, если что, проинформируем», — сказал представитель Кремля, не уточнив, с кем может быть беседа.

18 марта Путин провел второй официально подтвержденный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время переговоров американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным. Позднее сам Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре.