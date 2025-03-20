Песков: Путин во второй половине дня проведет международный телефонный разговор

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин во второй половине дня 20 марта проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков рассказал, как Путин проведет 20 марта
© РИА Новости

По его словам, этот день Путин проведет в Кремле, его ждет «спокойный день», много непубличных встреч и внутренних совещаний. Глава государства также проведет встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

«Во второй половине дня международный телефонный разговор может быть будет, если что, проинформируем», — сказал представитель Кремля, не уточнив, с кем может быть беседа.

18 марта Путин провел второй официально подтвержденный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время переговоров американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным. Позднее сам Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре.

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