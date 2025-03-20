В Кремле рассказали о предстоящих переговорах России и США

Переговоры представителей РФ и США в Саудовской Аравии могут пройти в самое ближайшее время. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас стороны согласовывают последние нюансы новой встречи.

«Это начало следующей недели, самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о самых ближайших днях», — добавил Песков.

По его словам, стороны могут обсудить возобновление Черноморской инициативы и другие аспекты урегулирования кризиса на Украине. Пресс-секретарь также заявил, что Кремль своевременно сообщит, кто будет представлять российскую сторону.

Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде встретились делегации Москвы и Вашингтона — представители двух стран обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине. 27 февраля дипломаты и эксперты от РФ и США провели встречу в Стамбуле — там обсуждались проблемы в работе посольств.